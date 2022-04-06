Эмма Радукану намерена сотрудничать с бывшим тренером Шараповой

Британская теннисистка Эмма Радукану намерена сотрудничать с бывшим тренером Марии Шараповой Риккардо Пьятти, сообщает Gazzetta.

По информации источника, 19-летняя теннисистка тренируется в академии итальянца в Бордигере (Италия).

Пьятти известен своей работой с Новаком Джоковичем и Ришаром Гаске. В 2019 году 63-летний специалист тренировал Марию Шарапову.

Эмма Радукану в 2021 году становилась чемпионкой Открытого чемпионата США. Британка занимает 12-е место в рейтинге WTA.