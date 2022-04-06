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Сегодня, 19:05

Эмма Радукану намерена сотрудничать с бывшим тренером Шараповой

Радукану хочет тренироваться под руководством Риккардо Пьятти
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Британская теннисистка Эмма Радукану намерена сотрудничать с бывшим тренером Марии Шараповой Риккардо Пьятти, сообщает Gazzetta.

По информации источника, 19-летняя теннисистка тренируется в академии итальянца в Бордигере (Италия).

Пьятти известен своей работой с Новаком Джоковичем и Ришаром Гаске. В 2019 году 63-летний специалист тренировал Марию Шарапову.

Эмма Радукану в 2021 году становилась чемпионкой Открытого чемпионата США. Британка занимает 12-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://www.gazzetta.it/Tennis/05-04-2022/halep-si-allena-mouratoglou-raducanu-vuole-piatti-4302177863012.shtml
Теннис
Мария Шарапова
Эмма Радукану
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