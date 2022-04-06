Ястремская вышла во второй круг турнира в Боготе
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге турнира в Боготе обыграла Панну Удварди из Венгрии со счетом 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Украинка сделала 3 эйса и 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге Ястремская встретится с итальянкой Сарой Эррани.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) — Панна Удварди (Венгрия, 4) — 7:5, 6:1
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