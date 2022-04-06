Ястремская вышла во второй круг турнира в Боготе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге турнира в Боготе обыграла Панну Удварди из Венгрии со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Украинка сделала 3 эйса и 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Ястремская встретится с итальянкой Сарой Эррани.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Панна Удварди (Венгрия, 4) — 7:5, 6:1