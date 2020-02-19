Брэди в 1/4 финала туринира в Дубае может сыграть с Кудерметовой

Американка Дженнифер Брэди во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) одержала волевую победу над чешкой Маркетой Вондроушовой — 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 6 минут.

За право выйти в полуфинал Брэди сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Вероника Кудерметова (Россия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дженнифер Брэди (США, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 6:4, 6:1