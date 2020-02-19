Брэди в 1/4 финала туринира в Дубае может сыграть с Кудерметовой
15:29
Американка Дженнифер Брэди во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) одержала волевую победу над чешкой Маркетой Вондроушовой — 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 6 минут.
За право выйти в полуфинал Брэди сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Вероника Кудерметова (Россия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дженнифер Брэди (США, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 6:4, 6:1
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