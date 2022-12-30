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Сегодня, 15:55

Бразильская теннисистка Лиза Стефани: «Мы играли сегодня, чтобы почтить память Пеле»

Алина Савинова
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Бразильская теннисистка Лиза Стефани высказалась по поводу смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

«Я думаю, что не только нам, но и Бразилии, и всему миру будет его не хватать. Он был замечательной личностью и отличным послом не только футбола, но и спорта в целом. Ему удалось объединить людей, и я думаю, именно это мы и пытаемся сделать на турнире.

Мы играли сегодня, чтобы почтить его память. Он играл от чистого сердца, демонстрировал любовь ко всем, так что это то, что сборная Бразилии собирается делать не только сегодня, но и до конца турнира, до конца года. Спасибо Пеле, покойся с миром", — сказала Стефани после победы в паре с Рафаэлем Матосом на турнире United Cup.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет на стадионе «Вила Белмиро» в Сантусе.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2998815/-we-played-today-to-honor-him-brazil-s-tribute-to-pele-at-united-cup
Пеле
Футбол
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