Пивоварова: «Смерть тренера Боллетьери потеря для тенниса, он великий первооткрыватель»

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова оценила заслуги американского тренера Ника Боллетьери, скончавшегося в начале декабря на 92-м году жизни.

«Я считаю, что его уход — это большая потеря для тенниса. Он — один из великих первооткрывателей, создал такую академию, где могли тренироваться не только профессионалы, но и спортсмены студенческого уровня. Он был для них мостиком в эту жизнь — его академия была прекрасной базой для того, чтобы поступить в университет. Конечно, было много критиков, которые говорили, что Ник не воспитал с юных лет первых ракеток мира, но я не соглашусь с этим.

В личностном плане Ник был вдохновителем. Он не любил критиковать, он всегда старался указать на твои сильные качества, зарядить тебя положительной энергией. Со временем у него выработался такой имидж, что даже просто его присутствие на корте вызывало эйфорию: ты сразу воодушевлялся, начинал быстрее бегать, любое его слово было как манна небесная. Он для меня был таким человеком», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Пивоварова занималась в академии Боллетьери. Теннисистка — победительница 17 турниров ITF (десять — в одиночном разряде), бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет.