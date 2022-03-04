Боузкова победила Мартич и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мексике
Чешская теннисистка Мария Боузкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее (Мексика).
Во втором круге Боузскова победила Петру Мартич из Хорватии в двух сетах — 6:4, 6:2.
В четвертьфинале чешка встретится с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Боузкова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:2
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