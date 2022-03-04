Боузкова победила Мартич и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мексике

Чешская теннисистка Мария Боузкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее (Мексика).

Во втором круге Боузскова победила Петру Мартич из Хорватии в двух сетах — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале чешка встретится с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:2