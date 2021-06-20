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Дарья Касаткина: «С шеей все ок»

20:30
Дарья Касаткина. Фото Instagram
Дарья Касаткина. Фото Instagram
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Россиянка Дарья Касаткина не смогла завоевать титул на травяном теннисном турнире в британском Бирмингеме, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов. В финале Касаткина уступила Онс Жабер из Туниса.

«Первый финал на траве, только позитив. Сшеей все ок», — написала россиянка в Instagram.

Публикация от Daria Kasatkina? (@kasatkina)

Российской теннисистке понадобился медицинский тайм-аут в финале турнира в британском Бирмингеме. Во втором сете 24-летняя Касаткина не сдержала эмоций и яростно провела ногтями по собственной шеи, расцарапав ее.

Игра была остановлена и россиянке оказали медицинскую помощь.

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Иван Шитик все материалы автора
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