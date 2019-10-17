Блинкова разгромила Марию на турнире в Люксембурге и в 1/4 финала встретится с Гаспарян

Россиянка Анна Блинкова во втором круге турнира в Люксембурге отдала лишь один гейм немке Татьяне Марии — 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 49 минут.

В четвертьфинале Блинкова встретится с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия, 8) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:1