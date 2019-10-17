Блинкова разгромила Марию на турнире в Люксембурге и в 1/4 финала встретится с Гаспарян
17:06
Россиянка Анна Блинкова во втором круге турнира в Люксембурге отдала лишь один гейм немке Татьяне Марии — 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 49 минут.
В четвертьфинале Блинкова встретится с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия, 8) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:1