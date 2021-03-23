Блинкова проиграла Крейчиковой на старте турнира в Майами
20:15
Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами. В игре первого круга теннисистка уступила чешке Барборе Крейчиковой — 1:6, 6:3, 3:6.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 3:6, 6:3
Лаура Зигемунд (Германия) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 7:5
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