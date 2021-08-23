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Блинкова отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга турнира в Кливленде

20:51
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Россиянка Анна Блинкова не смогла доиграть матч первого круга турнира в Кливленде, в котором встречалась с Наги Ханатани из Японии.

Россиянка снялась в самом начале встречи при счете 0:1 в первом сете.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наги Ханатани (Япония) — Анна Блинкова (Россия) — 1:0 отказ Блинковой

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Иван Шитик все материалы автора

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