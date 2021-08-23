Блинкова отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга турнира в Кливленде
20:51
Россиянка Анна Блинкова не смогла доиграть матч первого круга турнира в Кливленде, в котором встречалась с Наги Ханатани из Японии.
Россиянка снялась в самом начале встречи при счете 0:1 в первом сете.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Наги Ханатани (Япония) — Анна Блинкова (Россия) — 1:0 отказ Блинковой
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