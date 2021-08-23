Касаткина и Звонарева с побед стартовали на турнире в Кливленде

Россиянки Вера Звонарева и Дарья Касаткина с побед стартовали на турнире WTA в Кливленде.

Звонарева в первом круге переиграла норвежку Улрике Эйкери — 6:4, 6:2.

Касаткина была сильнее представительницы Словении Каи Юван — 6:3, 6:3.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Кая Юван (Словения) — 6:3, 6:3

Вера Звонарева (Россия) — Ульрикке Эйкери (Норвегия, Q) — 6:4, 6:2