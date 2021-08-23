Касаткина и Звонарева с побед стартовали на турнире в Кливленде
18:48
Россиянки Вера Звонарева и Дарья Касаткина с побед стартовали на турнире WTA в Кливленде.
Звонарева в первом круге переиграла норвежку Улрике Эйкери — 6:4, 6:2.
Касаткина была сильнее представительницы Словении Каи Юван — 6:3, 6:3.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 1) — Кая Юван (Словения) — 6:3, 6:3
Вера Звонарева (Россия) — Ульрикке Эйкери (Норвегия, Q) — 6:4, 6:2
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