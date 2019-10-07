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Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Линце

21:33
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Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Катерине Козловой в первом круге турнира в Линце — 1:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7).

Их матч продолжался 2 часа 57 минут. Козлова сыграет с победительницей пары — Штефани Фегеле (Швейцария) — Мария Саккари (Греция).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Катерина Козлова (Украина) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2019/

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