Благотворительный матч в Австралии. 8 человек на корте, а Джокович подносит воду

В Австралии проходит благотворительный матч между командами Уильямс и Возняцки. Серена играет вместе с Домиником Тимом, Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Петрой Квитовой. В команде Каролин — Александр Зверев, Стефанос Циципас, Наоми Осака и Коко Гауфф. Деньги с мероприятия пойдут жертвам пожаров.

Теннисисты много развлекаются и веселят зрителей. Например, Новак Джокович подносил на своей ракетке несколько бутылок с водой, а в одном из моментов на корте оказалось восемь игроков.

.@CocoGauff is now carrying Team Wozniacki on her back, and @DjokerNole has got the drink orders covered. Not to worry. ?#Rally4Relief #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/K8Pf7wyOq7