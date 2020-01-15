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Благотворительный матч в Австралии. 8 человек на корте, а Джокович подносит воду

12:20
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В Австралии проходит благотворительный матч между командами Уильямс и Возняцки. Серена играет вместе с Домиником Тимом, Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Петрой Квитовой. В команде Каролин — Александр Зверев, Стефанос Циципас, Наоми Осака и Коко Гауфф. Деньги с мероприятия пойдут жертвам пожаров.

Теннисисты много развлекаются и веселят зрителей. Например, Новак Джокович подносил на своей ракетке несколько бутылок с водой, а в одном из моментов на корте оказалось восемь игроков.

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