Бертенс, Корне и Кузьмова вышли во второй раунд турнира в Палермо

Результаты матчей первого раунда турнира WTA в Палермо (Италия).
Палермо (Италия)
Турнир WTA Palermo Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ясмин Паолини (Италия) - Лаура Зигемунд (Германия, 6) - 6:1, 6:4
Фиона Ферро (Франция) - Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) - 6:4, 7:5
Анна-Лена Фридзам (Германия) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 6:2, 7:6 (8:6)
Фанни Столлар (Венгрия) - Сара Эррани (Италия, WC) - 6:1, 3:6, 6:4
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Тереза Мрдежа (Хорватия, Q) - 7:5, 6:2
Жиль Тайхманн (Швейцария, 8) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 7:6 (7:3), 7:5
Кики Бертенс (Голландия, 1) - Екатерина Горгодзе (Грузия) - 6:0, 6:1
Виктория Кузьмова (Словакия, 3) - Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) - 6:4, 3:6, 6:3
Ализе Корне (Франция, 2) - Мартина Тревизан (Италия, WC) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:1