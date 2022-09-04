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4 сентября, 16:19

Азаренко: «Тренеры используют теннисисток в своих интересах в разных ситуациях»

Виктория Азаренко заявила, что тренеры манипулируют молодыми игроками
Анна Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что тренеры манипулируют молодыми игроками.

«Это очень деликатная тема, потому что вы не услышите этих историй, пока игроки сами их не расскажут. В туре это происходит направо и налево, что очень печально. Наша задача — лучше обеспечивать безопасность. Для Совета игроков это чуть ли не проблема номер 1. Потому что мы видим этих уязвимых молодых девушек, которых тренеры используют в своих интересах в разных ситуациях.

Меня это очень расстраивает. У меня сын, и я не замечаю, чтобы такое часто случалось в мужском туре. А будь у меня дочь, у меня возник бы вопрос, захочет ли она играть в теннис, и меня бы это очень беспокоило», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

В четвертом круге US Open-2022 Азаренко встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Теннис
US Open
Виктория Азаренко
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