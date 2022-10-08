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8 октября, 18:54

Бельгийка Элисе Мертенс вышла в финал турнира в Тунисе

Иван Шитик
Корреспондент
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в финал турнира в Монастире (Тунис), обыграв американку Клер Лю у со счетом 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

В финальном матче Мертенс сыграет с француженкой Ализе Корне, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:0

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