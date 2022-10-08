Бельгийка Элисе Мертенс вышла в финал турнира в Тунисе
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в финал турнира в Монастире (Тунис), обыграв американку Клер Лю у со счетом 6:4, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.
В финальном матче Мертенс сыграет с француженкой Ализе Корне, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Monastir
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:0
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