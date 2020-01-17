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Барти вышла в финал турнира в Аделаиде, где сыграет с Ястремской

13:04
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Австралийская теннисистка Эшли Барти в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

В финале первая ракетка мира встретися с украинкой Даяной Ястремской, которая обыграла белорусскую тенниситку Арину Соболенко (6:4, 7:6).

Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Дэниэлл Коллинз (США) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)

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