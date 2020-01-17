Барти вышла в финал турнира в Аделаиде, где сыграет с Ястремской

Австралийская теннисистка Эшли Барти в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

В финале первая ракетка мира встретися с украинкой Даяной Ястремской, которая обыграла белорусскую тенниситку Арину Соболенко (6:4, 7:6).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Дэниэлл Коллинз (США) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)