Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Звонарева выиграла «Челленджер» в Лиможе в парном разряде

23:47
Теги:

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с румынкой Моникой Никулеску стала победительницей турнира серии «Челленджер» в Лиможе (Франция).

В финале они победили французский дуэт Эстель Кашино / Джессика Понше со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 30 минут.

Напомним, что в сентябре Звонарева перенесла операцию. 37-летняя спортсменка является победительницей 12 турниров WTA. В 2010 году она выходила в финалы Уимблдона и US Open 2010 года. На Олимпиаде в Пекине она завоевала бронзовую медаль.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Скандальный гол и ужасное решение в овертайме. Россия проиграла домашний турнир
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Москве задержан
0