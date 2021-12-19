Звонарева выиграла «Челленджер» в Лиможе в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с румынкой Моникой Никулеску стала победительницей турнира серии «Челленджер» в Лиможе (Франция).

В финале они победили французский дуэт Эстель Кашино / Джессика Понше со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 30 минут.

Напомним, что в сентябре Звонарева перенесла операцию. 37-летняя спортсменка является победительницей 12 турниров WTA. В 2010 году она выходила в финалы Уимблдона и US Open 2010 года. На Олимпиаде в Пекине она завоевала бронзовую медаль.