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Азаренко снялась с матча с Мугурусой из-за травмы, испанка вышла в финал

19:03
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с полуфинала турнира WTA в Дохе (Катар) из-за травмы спины. Ее соперница испанка Гарбинье Мугуруса без борьбы прошла в финал.

Во втором полуфинале сыграют Петра Квитова (Чехия) и Джессика Пегула (США).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 8, WC) — 0:0 отказ 2-го игрока

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