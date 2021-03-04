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Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Дохе, где встретится с Азаренко

21:13
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в четвертьфинале турнира в Дохе обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 6:3, 6:1.

Встреча длилалсь 1 час 8 минут. Испанка сделала 4 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Мугуруса встретится с белоруской Викторией Азаренко.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:1

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