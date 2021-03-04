Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Дохе, где встретится с Азаренко
21:13
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в четвертьфинале турнира в Дохе обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 6:3, 6:1.
Встреча длилалсь 1 час 8 минут. Испанка сделала 4 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира Мугуруса встретится с белоруской Викторией Азаренко.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:1
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