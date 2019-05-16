18:22 | Теннис — WTA

Азаренко обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в матче третьего круга турнира WTA в Риме - 6:4, 3:1 (отказ 2-го игрока). В четвертьфинале она сыграет с победительницей пары София Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия). 

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 151 788 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока

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