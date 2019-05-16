Азаренко обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в матче третьего круга турнира WTA в Риме - 6:4, 3:1 (отказ 2-го игрока). В четвертьфинале она сыграет с победительницей пары София Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока
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