Азаренко обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в матче третьего круга турнира WTA в Риме - 6:4, 3:1 (отказ 2-го игрока). В четвертьфинале она сыграет с победительницей пары София Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока

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