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Сегодня, 16:20

Аванесян на отказе Родиной прошла во второй круг турнира в Лозанне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария).

В первом круге турнира Аванесян встречалась с соотечественницей Евгенией Родиной, которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:2, 2:0 в пользу соперницы.

Во следующем круге Аванесян встретится с победительницей пары амара Зиданшек (Словения) — Лючия Бронцетти (Италия, 4).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия, 8) — Евгения Родина (Россия) — 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Евгения Родина
Элина Аванесян
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