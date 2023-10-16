Ассоциация тенниса Израиля пожаловалась WTA после того, как Жабер поддержала Палестину

Ассоциация тенниса Израиля направила жалобу WTA на туниску Онс Жабер после заявления седьмой ракетки мира в поддержку Палестины, сообщает RT.

Теннисистка в соцсетях заявила, что не поддерживает насилие и тех, кто отнял территорию у палестинцев.

В израильской теннисной ассоциации считают, что Жабер своими словами «разжигает агрессию».

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.

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