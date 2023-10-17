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Сегодня, 10:21

Блинкова проиграла 233-й ракетке мира в первом круге турнира в Наньчане

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла китаянке Ю Сяоди в первом круге турнира WTA 250 в Наньчане — 1:6, 1:6.

Продолжительность игры составила 56 минут.

52-я ракетка мира Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету 233-й ракетки мира Сяоди 5 эйсов, 1 двойная и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге турнира китаянка сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Го Ханьюй (Китай, WC).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ю Сяоди (Китай, Q) — Анна Блинкова (Россия, 6) — 6:1, 6:1

Теннис
Анна Блинкова
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