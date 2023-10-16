Чесноков о словах Касаткиной: «То, что она сказала, я серьезно не воспринимаю»

Российский теннисист Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на эмоциональное заявление Дарьи Касаткиной.

Спортсменка резко и с использованием нецензурной лексики раскритиковала организацию турниров, заявив, что теннис — худший вид спорта в плане логистики.

«Ну, сказала она, и что? Последний матч она проиграла 3:6, 0:6. Если бы она выиграла, то, может, по-другому сказала бы. Согласен ли я со словами Касаткиной, что в плане логистики хуже тенниса спорта нет? Вы ее спросили, какой самый лучший? Убирать туалеты — тоже спорт. Все может быть. Кому-то нравится это делать. Она на эмоциях это сказала. Может, она завтра проснется и скажет, что теннис — самый лучший вид спорта.

Все познается в сравнении. Когда у нас это есть — мы относимся безалаберно. Когда у нас все отбирают, то мы совсем по-другому на это смотрим и реагируем. Мне иногда теннис тоже был противен, когда я был игроком. Но когда я сломал ногу и ходил 8 месяцев на костылях, у меня началась переоценка ценностей. То, что она сказала, я серьезно не воспринимаю», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

14 октября Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии в полуфинале турнира в Чжэнчжоу — 3:6, 0:6. 15 октября стало известно, что россиянка поднялась на одну строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).