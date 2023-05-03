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Соболенко - о худшем в жизни теннисистки: «Большую часть времени проводишь в одиночестве»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что считает лучшим и худшим в жизни теннисистки.

«Лучше всего то, что мы путешествуем по миру, можем посмотреть красивые города. Но в то же время это и худшее – потому что ты не видишься с родными. Большую часть времени проводишь в одиночестве, и нужно самой справляться с эмоциями. Думаю, это и лучшее, и худшее в жизни теннисистки.

Но я предпочитаю считать, что у нас отличная жизнь. Мы многому учимся. Можем увидеть разных людей, разные менталитеты. Можем учиться и становиться лучше в человеческом плане.По-моему, в жизни теннисистки нет ничего плохого. И когда мы закончим карьеру, то будем проводить так много времени с родными, что я, наверное, буду скучать по этой жизни», - сказала Соболенко на пресс-конференции.

Теннис
Арина Соболенко
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