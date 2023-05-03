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Сегодня, 10:41

Тарпищев: «Только дилетанты сравнивают Андрееву с Шараповой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что сравнивать 16-летнюю Мирру Андрееву с Марией Шараповой неуместно.

«Для своего возраста она, безусловно, хорошо сыграла. На сегодня результат отличный, но, увы, у молодежи большой процент подающих надежды потом пропадает. Пока гарантий нет никаких, что Андреева станет топовой теннисисткой. Надо продолжать работать, надо прогрессировать, пока она молодец. Только дилетанты сравнивают ее с Шараповой. Подождем, время есть, но задел она сделала хороший», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В понедельник Андреева проиграла белоруске Арине Соболенко со счетом 3:6, 1:6 на турнире в Мадриде. Она стала самой молодой теннисисткой, игравшей в четвертом круге турниров WTA 1000.

Источник: https://tass.ru/sport/17664851
Теннис
Мария Шарапова
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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