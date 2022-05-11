Арина Соболенко прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила победу над китаянкой Чжан Шуай в матче первого круга турнира в Риме.

«Честно говоря, мой сезон только начался со старта грунтовых турниров, так как в начале года мне приходилось бороться со многими вещами. Я не могла подавать, играть, плохо чувствовала себя на корте. Но на грунте я начала играть лучше и вновь стала чувствовать боевой дух», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

В третьем круге 24-летняя белорусская теннисистка сыграет с американкой Джессикой Пегулой.