Касаткина обыграла Фернандес на тай-брейке в решающем сете и вышла в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия).
Во втором круге россиянка победила канадку Лейлу Фернандес в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2). Отметим, что в первом круге Фернандес выиграла у другой представительницы России, Анастасии Павлюченковой.
В третьем круге Касаткина сыграет с победителем матча Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Паула Бадоса (Испания, 2).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)
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