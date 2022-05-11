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Сегодня, 20:26

Касаткина обыграла Фернандес на тай-брейке в решающем сете и вышла в третий круг турнира в Риме

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия).

Во втором круге россиянка победила канадку Лейлу Фернандес в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2). Отметим, что в первом круге Фернандес выиграла у другой представительницы России, Анастасии Павлюченковой.

В третьем круге Касаткина сыграет с победителем матча Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Паула Бадоса (Испания, 2).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)

Теннис
Дарья Касаткина
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