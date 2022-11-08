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Соболенко — Гарсии: «Каролин, прямо сейчас я ненавижу тебя»

Соболенко в шутку заявила, что ненавидит Гарсию
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к француженке Каролин Гарсии, которая обыграла ее в финале Итогового чемпионата WTA со счетом 7:6 (7:4), 4:6.

«Каролин, прямо сейчас я ненавижу тебя. Но сегодня ты играла в невероятный теннис. И не только сегодня. В этом году ты играла невероятно, так что поздравляю с результатом. Уверена, впереди нас ожидает еще много чего. Надеюсь, мы еще сыграем в финалах. Посмотрим, что будет на следующий раз!» — сказала Соболенко после матча.

Гарсия впервые стала победительницей Итогового турнира. Шестая ракетка мира завоевала четвертый титул в 2022 году.

Теннис
Арина Соболенко
Каролин Гарсия
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Гарсия обыграла Соболенко и стала победительницей Итогового турнира WTA
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