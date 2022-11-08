Тарпищев о Кудерметовой: «Вероника сейчас вторая в мире в паре. Ее выступление выше всяких похвал!»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о том, что российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс в финале Итогового турнира WTA в парном разряде обыграли чешскую пару Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (6:2, 4:6, 11:9).

«Вероника сейчас вторая в мире в паре. Ее выступление выше всяких похвал! Она выигрывала и в Дубае в этом году, на Олимпиаде четвертая была. Как парный игрок она себя хорошо зарекомендовала уже очень давно.

Когда Вероника начнет добиваться таких же успехов в одиночном разряде? У нее все хорошо в одиночном разряде — она впервые в карьере попала в десятку лучших в рейтинге WTA", — сказал Тарпищев «СЭ».

Для Кудерметовой и Мертенс это третий совместный титул в парном разряде. Ранее они побеждали на турнирах в Стамбуле и Дубае. Также Кудерметова и Мертенс впервые стали победительницами Итогового турнира WTA.