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Анетт Контавейт стала победительницей турнира в Кливленде

22:07

Анетт Контавейт из Эстонии стала победительницей теннисного турнира в Кливленде (США). В финале она обыграла представительницу Румынии Ирину-Камелию Бегу — 7:6, 6:4.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 7:6 (7:5), 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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