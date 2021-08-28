Анетт Контавейт стала победительницей турнира в Кливленде

Анетт Контавейт из Эстонии стала победительницей теннисного турнира в Кливленде (США). В финале она обыграла представительницу Румынии Ирину-Камелию Бегу — 7:6, 6:4.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 7:6 (7:5), 6:4