Свитолина обыграла Корне и стала победительницей турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале турнира в Чикаго обыграла француженку Алисе Корне со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа. Украинка сделала 2 эйса без двойных ошибок, а также реализовала все 6 брейк-пойнтов. У француженки 2 подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта.

Для 6-й ракетки мира это первый титул в 2021 году и 16-я победа в одиночном разряде за карьеру.

Чикаго (США)

Турнир WTA WTA Chicago Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Элина Свитолина (Украина, 1) — Ализе Корне (Франция, 9) — 7:5, 6:4