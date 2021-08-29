Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Свитолина обыграла Корне и стала победительницей турнира в Чикаго

00:11

Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале турнира в Чикаго обыграла француженку Алисе Корне со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа. Украинка сделала 2 эйса без двойных ошибок, а также реализовала все 6 брейк-пойнтов. У француженки 2 подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта.

Для 6-й ракетки мира это первый титул в 2021 году и 16-я победа в одиночном разряде за карьеру.

Чикаго (США)

Турнир WTA WTA Chicago Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Элина Свитолина (Украина, 1) — Ализе Корне (Франция, 9) — 7:5, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Япония победила Сенегал и сыграет с Россией в финале чемпионата мира по пляжному футболу
Туктамышева в полном порядке. Она выиграла прокаты в Петербурге, сделав все триксели
Россия — Швейцария, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало полуфинального матча
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд