Свитолина обыграла Корне и стала победительницей турнира в Чикаго
00:11
Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале турнира в Чикаго обыграла француженку Алисе Корне со счетом 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа. Украинка сделала 2 эйса без двойных ошибок, а также реализовала все 6 брейк-пойнтов. У француженки 2 подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта.
Для 6-й ракетки мира это первый титул в 2021 году и 16-я победа в одиночном разряде за карьеру.
Чикаго (США)
Турнир WTA WTA Chicago Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Элина Свитолина (Украина, 1) — Ализе Корне (Франция, 9) — 7:5, 6:4
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