Киченок и Олару выиграли парный турнир в Чикаго

Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару победили на турнире WTA в Чикаго (США) в парном разряде.

В финале они победили пару Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония). Счет матча — 7:6 (8:6), 5:7, 10:8).

Надежда и Людмила Киченок — сестры-близнецы.

Чикаго (США)

Турнир WTA WTA Chicago Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 3) — Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 4) — 7:6 (8:6), 5:7, 10:8