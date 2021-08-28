Киченок и Олару выиграли парный турнир в Чикаго
21:56
Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару победили на турнире WTA в Чикаго (США) в парном разряде.
В финале они победили пару Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония). Счет матча — 7:6 (8:6), 5:7, 10:8).
Надежда и Людмила Киченок — сестры-близнецы.
Чикаго (США)
Турнир WTA WTA Chicago Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 3) — Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 4) — 7:6 (8:6), 5:7, 10:8
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