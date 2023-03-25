Потапова обыграла Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Майами
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Кори Гауфф в 1/16 финала турнира WTA в Майами (США) — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2.
Встреча длилась 2 часа 39 минут.
На счету россиянки 1 эйс, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. У американки — 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 13.
В 1/8 финала Потапова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Потапова (Россия, 27) — Кори Гауфф (США, 6) — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2
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