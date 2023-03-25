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25 марта, 23:32

Потапова обыграла Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Анастасия Потапова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Кори Гауфф в 1/16 финала турнира WTA в Майами (США) — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2.

Встреча длилась 2 часа 39 минут.

На счету россиянки 1 эйс, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. У американки — 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 13.

В 1/8 финала Потапова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Потапова (Россия, 27) — Кори Гауфф (США, 6) — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
Кори Гауфф
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