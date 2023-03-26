Азаренко уступила Линетт в третьем круге турнира в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в третьем круге турнира в Майами уступила Магде Линетт из Польши со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету 33-летней белоруски 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В 1/8 финала Линетт встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Дэниэлл Коллинз (США).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Магда Линетт (Польша, 20) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:4