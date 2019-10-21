Анастасия Павлюченкова: «Осенний отрезок могу занести себе в актив»

Россиянка Анастасия Павлюченкова подвела итоги выступления на «ВТБ Кубке Кремля». В финале она уступила Белинде Бенчич из Швецарии.

— Такие поражения всегда являются разочарованием, но в целом нынешний осенний отрезок я могу занести себе в актив, — цитируют «Известия» Павлюченкову. — Совсем недавно я сменила тренера, а после серии соревнований в Северной Америке понимала, что концовка сезона будет непростой: турниры в Азии, а затем в Москве со всеми перелетами и играми отнимают немало сил. На этом фоне считаю два финала — в Осаке и на Кубке Кремля — очень неплохим результатом. Но, конечно, всегда хочется большего. Сделаю все, чтобы в следующем сезоне выступить лучше.