Американка Дэвис во втором круге турнира в Риме может сыграть с россиянкой Аванесян
Американка Лорен Дэвис обыграла латвийку Елену Остапенко (6:2, 6:3) в первом круге одиночного разряда турнира в Риме. Встреча длилась 1 час 10 минут.
В следующем туре американка сыграет с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Аванесян (Россия, Q)
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лорен Дэвис (США, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 11) — 6:2, 6:3
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