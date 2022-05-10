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Сегодня, 14:03

Американка Дэвис во втором круге турнира в Риме может сыграть с россиянкой Аванесян

Виктория Кравченко
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Американка Лорен Дэвис обыграла латвийку Елену Остапенко (6:2, 6:3) в первом круге одиночного разряда турнира в Риме. Встреча длилась 1 час 10 минут.

В следующем туре американка сыграет с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Аванесян (Россия, Q)

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лорен Дэвис (США, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 11) — 6:2, 6:3

Теннис
Елена Рыбакина
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