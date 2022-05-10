Александра Панова в паре с румынкой Никулеску в первом круге турнира в Риме проиграли японской паре
Теннисисты из Японии Эри Ходзуми/Макото Ниноми обыграли румынку Монику Никулеску и россиянку Александру Панову (3:6, 6:0, 10:7) в первом круге парного разряда турнира в Риме.
Во втором круге японская пара сыграет со Сторм Сандерс/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 1).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия) — 3:6, 6:0, 10:7
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