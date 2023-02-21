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Селиваненко: «У Касаткиной и в предыдущих сезонах после выигранных турниров случались как-будто эмоциональные спады»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил выступление россиянки Дарьи Касаткиной в этом сезоне.

«У Даши чередуются отлично сыгранные матчи и досадные поражения. Не бывает какой-то одной причины, это всегда сочетание многих факторов — функциональной подготовки, психологии. Но для Даши, да и для многих других игроков, такое чередование успехов и поражений — не редкость. У нее и в предыдущих сезонах после выигранных турниров случались как-будто эмоциональные спады.

Смена тренера? Это всегда очень тонкий индивидуальный момент, особенно после достаточно длительного периода работы с предыдущим наставником. Что касается результатов нового тренера Даши как игрока, то это мало что значит. Звездный игрок не обязательно будет хорошим тренером и наоборот. Главное, чтобы они поняли друг друга и между ними возник хороший рабочий контакт», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

Касаткина выиграла всего четыре матча из десяти в этом году. На прошлой неделе стало известно, что новым тренером россиянки стал экс-70 ракетка мира итальянец Флавио Чиполла.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-o-smene-trenera-u-kasatkinoj-glavnoe-chtoby-oni-ponyali-drug-druga-i-voznik-horoshij-rabochij-kontakt/
Дарья Касаткина
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