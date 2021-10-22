Александрова: «Заметила, что Соболенко была сегодня не в лучшей форме, пыталась это использовать»

Россиянка Екатерина Александрова после победы в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля над Ариной Соболенко (6:3, 6:4) рассказала о слабостях второй ракетки мира.

— После особо неудачной череды турниров и матчей обыграть вторую ракетку и выйти в полуфинал в Москве очень многое для меня значит. Слабости Соболенко в матче? Передвижение по корту. Заметила, что Арина была сегодня не в лучшей форме, пыталась это использовать против нее, особенно противоход, — подчеркнула Александрова.

— Останутся ли у вас силы для такого важного командного турнира, как Кубок Билли Джин Кинг?

— Мне кажется, что я только начинаю разыгрываться. То, что мы будем играть уже на следующей неделе, только плюс.

Александрова осталась единственной россиянкой в женской сетке турнира. Ранее Анастасия Павлюченкова уступила чешке Маркете Вондроушовой.