Анастасия Павлюченкова: «Ни в одном виде спорта нет такого длинного календаря, как в теннисе»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объяснила причины поражения от Маркеты Вондроушовой (4:6, 2:6) в четвертьфинале Кубка Кремля.

«Честно, не хватило сил, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции. — Уже изначально был нервный сезон, за месяц дважды летали туда-обратно в Америку. Хотелось максимально хорошо провести домашний турнир, но было тяжело. 4:1 вела, была более свежая, но потом как будто закончились силы. Все равно находила варианты бороться, до последнего верила, что смогу повернуть матч в свою сторону, но не получилось».

Также Павлюченкова высказалась о теннисном календаре.

«Ни в одном виде спорта нет такого реально длинного календаря, прям чтобы с 1 января, а иногда и с конца декабря начинались турниры. У ребят еще длиннее сезон — до конца ноября, до декабря. По сути, каждый турнир каждую неделю или точно каждую вторую очень важен. У нас постоянные гонки: если ты где-то не сыграешь, тебя кто-то обойдет. У меня сейчас ощущение, что начиная с апреля просто без остановки идет гонка турниров. Нет времени остановиться, взять чуть-чуть паузу, поразмышлять, над чем мне поработать, что улучшить, немножко подумать о своем сезоне. У меня нет ощущения, что я могу это себе позволить», — ответила Павлюченкова на вопрос корреспондента «СЭ».