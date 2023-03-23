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Сегодня, 20:18

Касаткина проиграла Мертенс во втором круге турнира в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Майами (США).

Во втором круге Касаткина уступила бельгийке Элисе Мертенс в трех сетах — 6:4, 2:6, 2:6.

В третьем круге Мертенс встретится с победителем матча Петра Мартич (Хорватия, 29) — Ван Сиюй (Китай).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 4:6, 6:2, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
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