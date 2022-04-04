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Сегодня, 21:24

Кудерметова снялась с турнира в Чарльстоне

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира в Чарльстоне (США).

«С сожалением должна сообщить, что я не вернусь в Чарльстон в этом году. У меня очень приятные воспоминания о прошлом сезоне, когда я выиграла свой первый титул. Надеюсь, мы увидимся в следующем году», — написала Кудерметова в соцсетях.

Ранее Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс проиграла Вере Звонаревой и Лауре Зигемунд в финале парного турнира в Майами (6:7, (3:7), 5:7.

Теннис
Вероника Кудерметова
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