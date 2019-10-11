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Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

19:43
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце. В четвертьфинальном матче она обыграла француженку Кристину Младенович — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В полуфинале Александрова сыграет против победительницы матча Елена Остапенко (Латвия)  — Елена Рыбакина (Казахстан).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2019/

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