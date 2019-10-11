Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце
19:43
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце. В четвертьфинальном матче она обыграла француженку Кристину Младенович — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
В полуфинале Александрова сыграет против победительницы матча Елена Остапенко (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Екатерина Александрова (Россия, 8) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:4