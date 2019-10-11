Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце. В четвертьфинальном матче она обыграла француженку Кристину Младенович — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В полуфинале Александрова сыграет против победительницы матча Елена Остапенко (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:4