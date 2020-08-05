Александрова вылетела во втором круге турнира в Палермо
19:13
Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Палермо. В игре второго круга восьмая «сеяная» уступила Фионе Ферро из Франции.
Турнир в Палермо — первый после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Фиона Ферро (Франция) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 7:5, 6:2
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