Александрова вылетела во втором круге турнира в Палермо

Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Палермо. В игре второго круга восьмая «сеяная» уступила Фионе Ферро из Франции.

Турнир в Палермо — первый после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фиона Ферро (Франция) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 7:5, 6:2