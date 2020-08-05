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Александрова вылетела во втором круге турнира в Палермо

19:13

Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Палермо. В игре второго круга восьмая «сеяная» уступила Фионе Ферро из Франции.

Турнир в Палермо — первый после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фиона Ферро (Франция) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 7:5, 6:2

Дополнительная информация:

https://tennis.sport-express.ru/wta/palermo/2020/

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