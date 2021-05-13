Александрова уступила Пегуле в 1/8 финала турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/8 финала турнира в Риме уступила американке Джессике Пегуле со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Россиянка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реалзиовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Надя Подороска (Аргентина) — Петра Мартич (Хорватия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 6:4