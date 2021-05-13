Александрова уступила Пегуле в 1/8 финала турнира в Риме
12:21
Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/8 финала турнира в Риме уступила американке Джессике Пегуле со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Россиянка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реалзиовала 4 из 10 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Надя Подороска (Аргентина) — Петра Мартич (Хорватия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Джессика Пегула (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 6:4
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