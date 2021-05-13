Соболенко уступила Гауфф в 1/8 финала турнира в Риме
12:40
Белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала турнира в Риме уступила американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 3:6.
Встреча длилась 1 час 30 минут. Белоруска сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Вероника Кудерметова (Россия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Кори Гауфф (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 7:5, 6:3
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