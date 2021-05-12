Халеп не смогла продолжить матч против Кербер из-за травмы
20:18
Румынская теннисистка Симона Халеп была вынуждена отказаться от продолжения борьбы в матче второго раунда турнира WTA в Риме (Италия) против немки Ангелик Кербер.
При счете 6:1, 3:3 румынка снялась из-за травмы. В третьем раунде Кербер сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ангелик Кербер (Германия) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 1:6, 3:3 отказ 2-го игрока
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