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Халеп не смогла продолжить матч против Кербер из-за травмы

20:18
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Румынская теннисистка Симона Халеп была вынуждена отказаться от продолжения борьбы в матче второго раунда турнира WTA в Риме (Италия) против немки Ангелик Кербер.

При счете 6:1, 3:3 румынка снялась из-за травмы. В третьем раунде Кербер сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 1:6, 3:3 отказ 2-го игрока

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