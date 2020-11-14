Александрова уступила Мертенс в полуфинале турнира в Линце
18:46
Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Линце уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 6:2, 1:6, 5:7.
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Россиянка сделала три эйса и три двойные ошибки. На счету бельгийской теннисистки 7 подач навылет и 11 двойных ошибок.
В финале Мертенс встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 202 250 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Екатерина Александрова (Россия, 4) — 2:6, 6:1, 7:5